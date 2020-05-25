Рыбинск, Ярославская область, , 14:36 — REGNUM Под городом Рыбинск Ярославской области обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области. На опасный предмет наткнулся житель поселка Каменники Рыбинского муниципального района. Предмет, похожий на снаряд, мужчина обнаружил в ручье.

Обнаруженный снаряд Росгвардия Ярославль

О своей находке местный житель сообщил в правоохранительные органы.

«На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области. В ходе осмотра было установлено, что обнаруженная находка — 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии», — рассказали в пресс-службе Ярославского управления Росгвардии.

Работа сапера Росгвардия Ярославль

Снаряд был вывезен на специальный полигон и уничтожен.

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