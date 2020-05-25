Москва, , 14:31 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Волчека, обвиняемого в мошенничестве, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM Регнум в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда об избрании Волчеку меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 июня 2020 года», — сказала собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу также проходит бизнесмен Зураб Плиев. Подсудимым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Следствие считает, что обвиняемые пытались получить от столичного предпринимателя почти 1,5 миллиона евро за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.