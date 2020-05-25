Ярославль, , 14:26 — REGNUM Красноперекопский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Игорю Соколовскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Соколовский признан виновным в получении взяток. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в уголовном деле Игоря Соколовского 7 эпизодов. Взятки он получила от местных предпринимателей.

Игорь Соколовский в суде

Свою вину Игорь Соколовский полностью признал, пошел на заключение досудебного соглашения. Красноперекопский районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего чиновника в особом порядке и приговорил Игоря Соколовского к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суммы взяток в размере 328 тысяч рублей обращены в доход государства, суд воздержался от назначения штрафа за взяточничество. Экс-чиновник лишен права занимать руководящие должности в течение 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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