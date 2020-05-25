Кутаиси, Грузия, , 13:42 — REGNUM В Грузии 31-летнего мужчину обвиняют в преднамеренном убийстве собственного отца. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Кутаиси. Следователи предполагают, что обвиняемый, будучи пьяным, во время ссоры нанес несколько ран холодным оружием своему 52-летнему отцу. От полученных ранений он скончался в больнице.

Сообщается, что мужчину задержали через несколько часов после происшествия. Задержанного обвиняют в попытке умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами.

Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

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