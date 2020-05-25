Москва, , 13:10 — REGNUM Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделение «Альфа-банка» в субботу на Земляном Валу в центре Москвы, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Задержанный доставлен в суд. Ему предъявлены обвинения по п.п. Г Ж ч. 2 ст. 260 УК РФ («Захват двух и более заложников с использованием оружия») — уточнили в суде.

По данным следствия, в субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Преступник заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден.

Как сообщало ИА REGNUM, у злоумышленника есть долги на 1,8 млн рублей, которые ему нечем покрыть. Это было одним из мотивов нападения на офис «Альфа-банка».