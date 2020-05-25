Уфа, , 12:37 — REGNUM По факту смерти шестилетнего мальчика из-за несчастного случая проводится доследственная проверка в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной версии, несчастный случай произошел 23 мая текущего года в Дуванском районе республики. Шестилетний ребенок играл со своей маленькой сестренкой на улице рядом с домом, в котором проживает его бабушка.

Следователи считают, что ребенок забрался в автомобиль своего отца и высунул свою голову в окно автомобиля. В это время стекло двери поднялось и зажало шею маленького ребенка. Мальчик получит травмы не совместимые с жизнью.

Отмечается, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле в следственном управлении региона.

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