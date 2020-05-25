Йошкар-Ола, , 12:29 — REGNUM В Марий Эл направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей»), п. «б», п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью к потерпевшей с применением предмета, используемого в качестве оружия») в отношении 51-летнего жителя республики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в 2013 году в одном из поселков Волжского района обвиняемый поссорился со своим братом, которому не понравилось, что он прописал свою новорожденную дочь на общей жилплощади. Обвиняемый нанес родственнику 15 ударов табуретом по голове, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

В 2019 году преступник проник через балкон в квартиру, где находилась его бывшая жена с другим мужчиной. На почве ревности он вновь схватил табурет и дважды ударил соперника по голове, от полученных травм мужчин скончался. Обвиняемый избил супругу кулаками и ногами, после чего совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины с использованием ножки табурета.

В рамках расследования было проведено шесть судебно-медицинских, пять генетических, медико-криминалистическая, дактилоскопическая, одорологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в марте был вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина убил свою сожительницу металлическим табуретом.

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