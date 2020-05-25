Ижевск, , 12:07 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении жителя республики по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по республике.

В ходе расследования было проведено девять медицинских и две автотехнические судебные экспертизы. Были допрошены свидетели и очевидцы аварии, проведены проверки показания на месте происшествия, изъяты записи видеорегистраторов и мобильного телефона одного из очевидцев.

В ведомстве уточнили, что за совершенное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 24 февраля на 18-м км автодороги Игра — Глазов. 34-летний водитель автомобиля внедорожника Toyota, не убедившись в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Х-Ray. В результате аварии погибли водитель и 36 летняя-женщина, которые находились в отечественном автомобиле. А также две девочки в возрасте семи и девяти лет, которые ехали в автомобиле Lada. Водитель внедорожника был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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