Рязань, , 12:02 — REGNUM ДТП с участием «ГАЗели» и автомобиля скорой медицинской помощи произошло 25 мая на улице Есенина в Рязани. Пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 06:45 вблизи дома № 13 водитель микроавтобуса поворачивал на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора. Он не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи Fiat Ducato, который ехал с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения, машина реанимации опрокинулась на бок, микроавтобус устоял, но получил значительные повреждения.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей и трое пассажиров автомобиля скорой помощи: двое мужчин и одна женщина. Проводится проверка.