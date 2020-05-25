Ижевск, , 11:57 — REGNUM За минувшие выходные двое жителей Глазова обратились в полицию, сообщив о краже средств с банковского счета. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Так, 42-летняя женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже земельного участка. В разговоре с мужчиной, которого заинтересовало предложение, она назвала данные своей банковской карты — номер, срок действия и cvc-код. Якобы покупателю эти данные понадобились для перевода задатка. После этого женщина получила смс-сообщение от банка о списании с карты 52 тыс. рублей.

В тот же день 28-летний мужчина заинтересовался выставленным на продажу диваном. связавшись с продавцом, он также раскрыл данные своей банковской карты по убеждению продавца. С его счета была украдено 100 тыс. рублей, после этого он заблокировал карту.

По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Сарапула в течение нескольких месяцев потеряла 1,8 млн рублей. В октябре 2019 года ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником зарубежной брокерской компании, он предложил стать брокером женщины. На её имя был открыт счёт, который женщина должна была просто пополнять. Многие из сделанных ставок оказывались «выигрышными». Однако при попытке обналичить выигрыш всегда возникали проблемы. Всего за время участия в «биржевых торгах» женщина потеряла собственные накопления, два банковских кредита, а также заимствованные у родственников средства на общую сумму 1,8 млн рублей.