Березовский район, Красноярский край, , 11:55 — REGNUM Сразу два трагических происшествия, связанные с гибелью купающихся детей, произошло на выходных в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, это произошло несмотря на предупреждения спасателей.

В воскресенье подросток на озере в Березовском районе края. Тело мальчика было найдено водолазами и передано правоохранителям.

«Ещё одно происшествие на воде произошло в самом поселке Березовский, где водолазы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело ещё одного утонувшего ребёнка», — отметили в ведомстве.

В обеих случаях причиной происшествий стало отсутствие контроля со стороны взрослых. В МЧС напоминают, что на сегодня в регионе нет ни одного официально открытого пляжа. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции.

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