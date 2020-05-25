Семаранг, Индонезия, , 11:50 — REGNUM Ещё один загадочный объект, похожий на огромный воздушный шар, упал в международном аэропорту имени Ахмада Яни в Семаранге, сообщает Detik.

«4,7 метра в высоту, 95 сантиметров в диаметре», — рассказали о загадочном объекте в аэропорту Семаранга 25 мая 2020 года.

Руководитель отдела филиала индонезийской авиадиспетческой службы AirNav Келик Виджанарко вместе с отделом безопасности аэропорта изучили этот воздушный шар.

Известно, что воздушный шар был изготовлен из пластика, у него имелась проволочная основа для крепления топлива, чтобы шар, как китайский фонарь, мог подняться в воздух.

AirNav выпустил предупреждение для летчиков об опасности столкновения с этим воздушным шаром. Через социальные сети AirNav также напомнил об опасности различного рода дирижаблей, и тюремном сроке за нарушение правил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее загадочный объект, появившийся в небе Соло, упал в деревне Давунг в округе Сраген в Индонезии. Очевидцы видели в небе около восьми подобных предметов.

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