Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Голодающие крысы в США, становящиеся все более «агрессивными», начинают становиться проблемой, сообщает Washington Examiner.

Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что закрытие ресторанов и ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, оставили мусорные баки менее полными, чем обычно, а именно оттуда берут пищу крысы, что является основным источником пищи для грызунов. В битве за скудную добычу некоторые грызуны стали более агрессивными, что привело к сообщениям о крысином каннибализме и армиях грызунов на городских улицах.

В некоторых округах сообщили об увеличении активности грызунов, поскольку грызуны ищут новые источники пищи. В программах охраны окружающей среды и борьбы с грызунами может наблюдаться увеличение количества запросов на обслуживание, связанное с крысами, и сообщений о необычном или агрессивном поведении грызунов.

ЦКПЗ рекомендует «закрыть доступ в дома и предприятия, убрать мусор и тяжелую растительность, хранить мусор в плотно закрытых мусорных баках и удалять корм для домашних животных и птиц» со дворов, чтобы помочь людям защититься от вредителей и избежать воздействия болезней, переносимых грызунами.