Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Ленинградской области девятилетний мальчик упал на арматуру, следователи начали проверку. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

По предварительным данным, которые будут проверяться, 24 мая девятилетний мальчик бегал с арматурой в руках в подъезде дома в деревне Кутузи Ломоносовского района. В какой-то момент он оступился на ступеньке и упал на арматуру. Ребенка в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в больницу.

По данному факту Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области начата проверка.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка», — отметили в региональном ведомстве.