Москва, , 11:18 — REGNUM Одним из задержанных после стрельбы возле ЖК «Ясный» на юге Москвы был известный боец смешанных боевых искусств (ММА) Джамбулат Балиев. Об этом передает «Рен ТВ».

После инцидента на юге столицы правоохранителями были задержаны девять граждан. На данный момент известны имена четырех задержанных — Жамалай Тепсуев, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Двое ― уроженцы Оренбургской области.

Стрельба на парковке ЖК возникла 24 мая. В полиции считают, что нескольким из участников перестрелки удалось скрыться. В Москве был объявлен план «Перехват». Объявлены в розыск четыре автомобиля марок — Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

На данный момент, Следственный комитет по факту инцидента открыл уголовное дело по трем статьям — «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».