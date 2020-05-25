Донецк, , 11:27 — REGNUM Четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе представители силовых ведомств Украины. Об этом 25 мая рассказали представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза», — заявили в СЦКК и уточнили, что украинскими военными были применено 20 единиц боеприпасов.

Также указывается, что для обстрелов силовиками Украины применялись стрелковое оружие, в т.ч. крупнокалиберное, и минометы калибром 120 мм. Кроме этого сообщается, что были обстреляны поселок Старомихайловка, а также районы поселений Доломитное и Байрак.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что за сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 единицы боеприпасов.