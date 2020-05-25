Москва, , 11:12 — REGNUM Следствие выступит с ходатайством об аресте мужчины, подозреваемого в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Происшествие случилось 23 мая в отделении «Альфа-банка». Захватчик заявил, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, при этом требований не выдвигал.

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации. Им оказался 34-летний житель Нижневартовска. Взрывных веществ у него не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»). Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки здоровья подозреваемого.