Кызыл, , 11:06 — REGNUM В Туве против трёх жителей Кызыла возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, один из них является очевидцем, а двое других — свидетелями происшествия.

Как отмечается, в период с 29 февраля по 1 марта 2020 года их знакомый причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, в результате которого тот умер. Трое подозреваемых, понимая, что помогают скрыть следы преступления, помогли перевезти тело на территорию левобережных дач Кызыла и бросили в снег.

«После этого подозреваемые, имея возможность сообщить в правоохранительные органы о совершенном преступлении, скрыли данный факт», — отметили в СКР.

В ближайшее время, как отмечается, подозреваемым будут предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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