Уфа, , 10:58 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества при проведении капитального ремонта многоквартирного дома возбуждено в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники Фонда «Региональный оператор РБ», привлекая рабочих подрядных и субподрядных организаций, сделали ремонт крыши дома в с. Юмагузино на сумму свыше 3,3 миллионов рублей.

При проверке оказалось, что деревянные конструкции кровли этого дома не были обработаны огнезащитным составом, хотя в акте выполненных работ такая обработка была указана. Субподрядная организация предъявила к оплате фиктивные документы и получила на их основании свыше 86 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование уголовного дела продолжается.

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