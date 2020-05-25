Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Землетрясение было зафиксировано 25 мая в юго-восточной части Грузии. Об этом сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 6:06 (5:06 мск) в Кахетии, на расстоянии 39 километров от города Дедоплисцкаро. Глубина залегания очага землетрясения, по оценкам специалистов, составила 36 километров, магнитуда — 3,6.

Стоит отметить, что 24 мая было зафиксировано землетрясение на территории России. Очаг находился в двух километрах от границы с Грузией и на расстоянии около 50 км от Кахетии.