Гусиноозёрск, Бурятия, , 10:47 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельства аварии с участием полицейской машины в Селенгинском районе Бурятии, в котором погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, против 23-летнего сотрудника уголовного розыска, бывшего за рулём автомобиля, возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло поздно вечером 11 апреля. Полицейский ехал по городу Гусиноозёрску на служебной «Ладе Гранта», он выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другой машиной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний местный житель, находившийся в служебной машине в качестве пассажира, вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и от полученных повреждений скончался на месте», — отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

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