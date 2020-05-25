Ярославль, , 10:36 — REGNUM В Ярославской области зарегистрирован еще 101 случай коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. Всего нарастающим итогом коронавирус выявлен у 2632 ярославцев. За минувшие сутки новых выздоровевших и новых летальных исходов в регионе нет. Всего в Ярославской области от коронавирусной инфекции излечилось 503 человека, умерли 13 ярославцев.

Инфографика по Ярославской области ИЦК

По данным федерального оперштаба за последние сутки в России подтверждено 8 946 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост составил 2,6 процента. За минувшие 24 часа в стране выписано 5499 человек, умерли 92 человека.

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