Волгоград, , 10:36 — REGNUM Водитель квадроцикла, уходя от погони инспекторов ДПС, сбил полицейского на мотоцикле в Краснооктябрьском районе Волгограда. Оба участника аварии с травмами госпитализированы в больницу, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 24 мая около 17:30 экипаж мотовзвода городского отдела полиции заметил квадроцикл Polaris без государственных регистрационных знаков. Полицейские попытались остановить транспортное средство, однако водитель не реагировал на требования инспекторов ДПС. Напротив дома № 1 по улице Лермонтова нарушитель столкнулся с двигающимся в попутном направлении с включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией служебным мотоциклом Yamaha под управлением 38-летнего старшего лейтенанта полиции. Оба водителя получили при столкновении различные травмы и были госпитализированы.

Материалы по ДТП переданы в районный отдел СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения в отношении водителя квадроцикла.