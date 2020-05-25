Горно-Алтайск, , 10:08 — REGNUM Клещи выигрывают сражение с человеком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, указав на 2330 человек, покусанных клещами.

Это в два раза больше, чем на конец мая 2019 года, когда пострадали 1195 человек. Тогда же клещевыми инфекциями заболели 24 человек. В этом году общее количество заболевших клещевыми инфекциями уже достигло 70 человек.

«У 6 пациентов диагностирован клещевой энцефали. Еще 4 человека заболели иксодовым клещевым боррелиозом. У 60 больных выявлен сибирский клещевой тиф», — отметили в управлении.

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать осторожность при выходе на природу, осматривать себя и попутчиков каждые 15 минут. При этом одежду и обувь необходимо обрабатывать противоклещевыми аэрозолями. Кроме того, специалисты призвали пить только кипячённое молоко.

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