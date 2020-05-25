Астрахань, , 10:05 — REGNUM В Астраханской области в ДТП с маршрутным такси в Володарском районе 24 мая пострадали 16 человек. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба областного правительства.

Среди пострадавших детей нет. На месте происшествия работали восемь бригад скорой помощи. 13 пострадавших — пятеро мужчин и восемь женщин — были доставлены в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

Семь пострадавших находятся в реанимации, один человек — в отделении нейрохирургии, пять человек находятся на обследовании.

Ещё трое пострадавших после осмотра были отпущены домой под амбулаторное наблюдение.

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