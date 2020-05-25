Ичалковский район, , 10:03 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел погибших супругов-пенсионеров при пожаре. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, сообщение о возгорании дома в селе Вечкусы Ичалковского района поступило в ночь на 24 мая. Во время возникновения пожара в доме находились погибшие супруги и их дочь, 1981 года рождения, приехавшая погостить. Дочери удалось спастись, но родители погибли.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, пожарно-техническая позволит выяснить причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области 23 мая в деревне Тараканово Угличского района сгорел жилой дом. По предварительным данным, в пожаре погибли женщина и трое детей.

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