Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве в одну из больниц госпитализирован 15-летний подросток, передаёт 25 мая РЕН ТВ.

По данным СМИ, врачи диагностировали у него отравление бутиратом. Отмечается, что наркотики были приняты в ночь с 23 на 24 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность международной группировки наркоторговцев пресечена в Центральной России. Банда переправляла и сбывала наркотики, производимые в Афганистане.

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