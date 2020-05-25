Уфа, , 09:52 — REGNUM Помощь девушке, которая почувствовала себя плохо в пещере, оказали спасатели Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 24 мая в Идрисовской пещере Салаватского района. Во время прогулки по пещере девушка почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова.

Специалисты считают, что это был приступ астмы. Вызванные по тревоге на помощь спасатели, спустили пострадавшую и передали бригаде скорой помощи.

Спасатели рекомендую гражданам с хроническими заболеваниями во время совершения туристических походов брать с собой необходимые лекарства.

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