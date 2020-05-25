Горно-Алтайск, 25 мая 2020, 09:45 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай начала проверку появившейся в СМИ информации об избиении пациентов психоневрологического интерната в селе Акташ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
«В случае подтверждения доводов, содержащихся в публикациях, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.
Результате проверки поставлены на контроль.
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