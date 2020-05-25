Горно-Алтайск, , 09:45 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай начала проверку появившейся в СМИ информации об избиении пациентов психоневрологического интерната в селе Акташ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае подтверждения доводов, содержащихся в публикациях, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Результате проверки поставлены на контроль.

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