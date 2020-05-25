Москва, , 09:43 — REGNUM В результате перестрелки в Москве госпитализированы два человека. Об этом 25 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно информации, утром 25 мая в больнице с огнестрельными ранениями находятся два участника инцидента. Уточняется, что они пострадали в результате попадания охотничьих боеприпасов.

Всего по итогам конфликта задержали восемь человек, уточнил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, перестрелка произошла у ЖК «Ясный» на юге Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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