Самара, , 09:35 — REGNUM Женщину и ее маленького сына нашли в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 мая ближе к вечеру стражи порядка установили местонахождение ранее потерявшихся матери и ее сына.

Отмечается, что они не подвергались противоправным действиям, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Шенталинском районе 23 мая текущего года женщина 1997 года рождения со своим сыном 2017 года рождения ушли из дома в селе Каменка и никто не знал где они находятся. Стражи порядка оперативно организовали поиск пропавших людей.

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