Уфа, , 09:10 — REGNUM Житель Татарии пострадал во время ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 25 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло утром 24 мая в г. Октябрьский на автотрассе Октябрьский-Туймазы. Грузовой автомобиль «Газель», под управлением жителя Татарии 60-и лет на первом километре этой трассы съехал в кювет. Во время ДТП пострадал водитель этого автомобиля, который получил травмы.

Отмечается, что всего на дорогах Башкирии 24 мая текущего года было зафиксировано семь дорожно транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек.

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