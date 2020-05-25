Уфа, , 08:43 — REGNUM Мальчик, шею которого зажало стеклом автомобиля, погиб в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает ГТРК «Башкортостан», со ссылкой на источник в органах правопорядка.

По информации журналистов, трагедия произошла в выходные дни в Дуванском районе республики. Мальчик 4-х лет играл в автомашине своего отца.

По предварительной информации, ребенку придавило шею, когда играя, он нажал кнопку подъема стекла. Отмечается, что малыш получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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