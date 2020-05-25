Барнаул, , 08:35 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. По сообщению оперативного штаба, на 25 мая общее число выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1406. Только накануне зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«На 25 мая общее число заболевших 1406 человек, в том числе 155 детей. 106 случаев — завозные, в том числе 2 — из-за рубежа. 1017 случаев — по контакту с заболевшими, 179 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 278 — у заболевших ОРВИ, в 949, случаях — бессимптомное течение», — сказано в официальном сообщении.

Из общего числа заболевших COVID-19 36 человек являются тяжелыми больными, из них подключены к аппаратам ИВЛ 15 пациентов. Выздоровело — 639 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за 24 мая в Алтайском крае выявлен 71 новый носитель. Большинство положительных тестов было получено в Барнауле (69 человек). В регионе произошло несколько вспышек коронавируса.

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