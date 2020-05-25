Москва, , 08:31 — REGNUM Граждане РФ, вылетевшие с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, приземлились 24 мая в Москве. Об этом рассказала в Facebook представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — содержится в сообщении.

В посольство РФ в Италии рассказали, что спецбортом прилетели жители Москвы, Санкт-Петербурга, нескольких регионов Центральной России, а также Якутии, Крыма и Челябинской области.

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, спецборт авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами России на борту направляется из Нью-Йорка в Москву и Уфу.