Москва, 25 мая 2020, 08:31 — REGNUM Граждане РФ, вылетевшие с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, приземлились 24 мая в Москве. Об этом рассказала в Facebook представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В посольство РФ в Италии рассказали, что спецбортом прилетели жители Москвы, Санкт-Петербурга, нескольких регионов Центральной России, а также Якутии, Крыма и Челябинской области.
Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, спецборт авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами России на борту направляется из Нью-Йорка в Москву и Уфу.