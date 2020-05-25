Казань, , 08:23 — REGNUM В Казани 25 мая по улице Волгоградской в жилом пятиэтажной доме №19 произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадала жительница квартиры. Об этом стало известно в 6:40 после переданного сообщения в экстренные службы города, информирует «Татар-информ» со ссылкой на МЧС РТ.

Сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место происшествия. В квартире вылетела оконная рама, в доме идет эвакуация жильцов. По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры. Выясняются обстоятельства произошедшего хлопка газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в центре Калуги.

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