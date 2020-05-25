Чита, , 08:14 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает ширится в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 25 мая, оперативный штаб региона, их общее число составляет уже 879 человек, из них 12 — погибли.

«В Забайкалье действуют два крупных очага заболевания. Это краевой онкодиспансер — 117 зарегистрированных случаев, краевая клиническая больница — 27 зарегистрированных случаев. В онкодиспансере в отдельно стоящем корпусе рассматривается возможность введения моностационара», — сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.

По её словам, ежедневная динамика свидетельствует о росте заболеваемости COVID-19. Средний темп прироста за последние семь дней — 5,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 24 мая в регионе было выявлено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией режим самоизоляции в Забайкалье продлён до 8 июня 2020 г.

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