Кызыл, , 08:04 — REGNUM В Туве во время исполнения служебных обязанностей внезапно скончался водитель Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Орлан-оол Ооржак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Мужчине, как отмечается, было 49 лет. Ему стало плохо во время транспортировки больного в стационар.

«Немедленно начатые реанимационные действия, в том числе с вызовом реанимационной бригады не дали положительного эффекта. Утром при прохождении предрейсового медицинского осмотра и во время смены жалоб на плохое самочувствие не предъявлял», — отметили в минздраве.

В ведомстве уже выразили соболезнования из-за случившегося. Ооржак работал водителем «скорой» два года. После смерти у него остались супруга и трое детей. К настоящему моменту поданы документы на получение выплат по случаю смерти во время исполнения служебных обязанностей.

Добавим, что ранее сотрудники станции медицинской помощи и медицины катастроф написали коллективное обращение, в котором выразили несогласие с размерами выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в СКР начали проверку.

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