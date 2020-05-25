Чита, , 08:03 — REGNUM В Забайкальском крае, который неоднократно становился российским лидером по лесным пожарам, не могут справиться с пожарами на свалках. Как сообщает сегодня, 25 мая, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьер краевого правительства Андрея Гурулева, только за прошедшую неделю по этой причине произошло более 100 пожаров.

«Это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Сейчас силами краевого Управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений», — пояснил чиновник.

Также известно, что по состоянию на утро, 25 мая в регионе зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше двух тысяч гектар, два локализовано на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки лесопожарными формированиями ликивдирован пожар в Карымском районе. На территории Забайкальского края введено ограничение пребывание граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.

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