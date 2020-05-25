Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Берег моря в Петропавловске-Камчатском усыпан крабами. Местные жители пытаются понять причину.

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Как сообщило ИА «КамчатИнфо», о ситуации рассказал местный житель, который отправился гулять в 7 утра и обнаружил, что городской пляж усыпан крабами. Некоторые из них едва шевелились, остальные были мертвы. Люди предполагают, что причина происшествия либо в сбросе загрязняющих веществ в с одного из судов, либо незаконный улов крабов потеряли браконьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, во время самой богатой за последние 110 лет камчатской путины в 2018 году дороги на Камчатке были усыпаны красной икрой и лососем. Нерадивые и жадные рыбопромышленники предпочитали уничтожать драгоценный продукт, чтобы не снижать цены. Простому народу рыбалку без ограничений никто так и не разрешил, и даже за незаконно добытый хвостик возбуждались уголовные дела. Представителей коренных народов Камчатки, которые пытались ловить рыбу на своих родовых участках, Береговая охрана давила катерами.