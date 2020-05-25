Иркутск, , 07:37 — REGNUM Вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков значительно ухудшила статистику распространения коронавируса в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 25 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлены 112 новых носителей вируса. Из 1050 зараженных, находящихся в инфекционных отделениях стационаров — 512 вахтовиков. Общее число выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 1306.

За все время 239 человек излечились, девять — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков вынудила руководство Приангарья разворачивать дополнительные силы медицинских работников в Усть-Куте.

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