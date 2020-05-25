Тайбэй, , 07:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Тайваня в 6:31 по Пекину 25 мая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Тайванского метеорологического агентства, эпицентр толчков залегал на глубине 17,6 км по координатам 24,35 градуса северной широты и 121,95 градуса восточной долготы Толчки были зафиксированы в 46,7 км от уезда Илань. Несильные толчки ощущались в Тайбэе.

Напомним, что ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в уезде Цяоцзя в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Жертвами его стали четыре человека.