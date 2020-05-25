Ханой, , 07:29 — REGNUM Двое подростков на мотоцикле врезались в столб в провинции Хатинь в центральной части Вьетнама, сообщает вьетнамское новостное агентство.

По его данным, двое подростков, не достигшие возраста, позволяющего самостоятельное управление транспортными средствами, ехали на мотоцикле по дороге. Превысив допустимую скорость, они врезались в один из столбов на дороге. Оба подростка погибли на место происшествия. Других подробностей ДТП не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая девушка-байкер упала с мотоцикла на скорости 190 км/ч в Адлерском районе Сочи. В результате аварии девушка чудом осталась жива и не получила значительных травм.