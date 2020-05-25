Алма-Ата, Казахстан, , 07:24 — REGNUM Двое полицейских погибли в результате наезда пьяного водителя на блокпост в Алма-Ате, 25 мая сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

Один из них погиб на месте, другой — уже в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии. Водитель находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Алма-Ате в два раза увеличили число сотрудников полиции на блокпостах в рамках смягчения карантина.

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