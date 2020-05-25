Кызыл, , 07:23 — REGNUM Следователи в Туве проверяют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, который вышел из дома 16 мая и не вернулся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, жительница села Сукпак, опекавшая подростка обратилась к правоохранителям 20 мая.

В ходе проверки выяснилось, что вечером 16 числа трое несовершеннолетних сельчан, находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорились с местным жителем. Тот сделал им замечание на неподобающее поведение. После этого трое подростков разбежались, но домой вернулись лишь двое.

В ходе поиском тело третьего было найдено у берега Енисея в 500 метрах от дороги. При этом на теле не было обнаружено признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

«По результатам вскрытия предварительная причина смерти несовершеннолетнего указывается как утопление в воде. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — отметили в СКР.

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