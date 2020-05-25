Барнаул, , 07:21 — REGNUM В Барнауле (Алтайский край) сегодняшний ночью, 25 мая, произошёл пожар в котором могли погибнуть люди. Подробности ЧП сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Пожар на улице Каменская в Барнауле МЧС

Возгорание началось в частном секторе на улице Каменская, когда все спали.

«На момент прибытия первого подразделения, два частных жилых дома уже полыхали открытым огнем, из-за высокой плотности застройки существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, в кратчайшее время пожар удалось локализовать, а затем полностью его ликвидировать», — поясняют спасатели. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 300 кв. метров. Из гаража одного из домов удалось эвакуировать моторную лодку и откатить ее на безопасное место.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего за прошедшие сутки на территории Алтайского края произошло 59 пожаров, в ликвидации которых участвовали 382 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений.