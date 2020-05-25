Москва, , 07:11 — REGNUM На следующем этапе снятия карантинных ограничений в Москве будут открывать непродовольственную торговлю. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передаёт РИА Новости.

По его словам, непродовольственная торговля для экономики обладает огромной важностью так как в этой отрасли занято большое количество работников.

Также Ефимов добавил, что следующая на очереди снятия ограничений — сфера бытовых услуг, в которой занято наибольшее количество малых предприятий.

Как сообщало 18 мая ИА REGNUM, правительство столицы рассмотрит в ближайшее время предложения по расширению пострадавших отраслей, среди которых частная медицина.

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