Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего безработного, которого подозревают в грабеже 83-летней соседки. Полицией установлено, что ранее он помогал одинокой пенсионерке с покупкой продуктов питания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

23 мая в полицию обратилась жительница дома по улице Декабристов в Чебоксарах, которая сообщила о грабеже. По её словам, житель соседнего дома, который ранее помогал ей с приобретением продуктов, похитил у неё сумку с деньгами и документами, после чего скрылся, несмотря на просьбы вернуть похищенное.

Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, похищенные деньги возвращены пострадавшей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии полиция предупреждала о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции, отмечая, что сложившуюся ситуацию злоумышленники могут использовать в своих целях.

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