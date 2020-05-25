Афины , , 06:39 — REGNUM В Греции с 25 мая возобновляют работу рестораны, кафе, бары в рамках очередного ослабления карантинных мер. Об этом передает ТАСС.

Кроме того, с 25 мая будут открыты поездки на все греческие острова, можно будет заниматься яхтингом, откроются некоторые спортивные учреждения, например, бассейны.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас сообщил, что эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в стране благоприятная, и рекомендации, которые дают власти и бизнесу медики и чиновники, «в целом соблюдаются».

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, в Греции за прошедшие сутки зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом, общее число выявленных заражений достигло 2878.

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