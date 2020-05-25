Партизанск, Приморский край, , 06:23 — REGNUM Оперативный штаб Приморского края определит подрядчика для ремонта больницы в Партизанске, где от пожара 25 мая пострадала кровля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам губернатора Олега Кожемяко, пожар локализован, идёт проливка конструкций, разбор поврежденной кровли, больные размещены в терапевтическом корпусе.

«Сейчас проведут переподключение сетей, установят томограф, развернут реанимацию, приведут в порядок соседний терапевтический корпус, где размещаются все больные. Определи подрядчика на ремонтные работы», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая на пульт оперативного дежурного поступила информация о возгорании крыши горбольницы в Партизанске. Пожару был присвоен повышенный ранг, к ликвидации огня привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Эвакуировано 56 лежачих больных и 18 человек персонала. Ведётся расследование причин пожара.

Олег Кожемяко прибыл на место происшествия.